NBA: Nowitzki oznámil ukončenie kariéry, rozlúčili sa s ním aj legendy

Štyridsaťročný Nowitzki pre zápal šľachy v nohe vynechal úvodných 26 zápasov sezóny.

Dallas 10. apríla (TASR) - Nemecký basketbalista Dallasu Dirk Nowitzki sa v noci na stredu 30 bodmi rozlúčil s domácimi priaznivcami. Mavericks v predposlednom dueli základnej časti zámorskej NBA 2018/2019 zdolali Phoenix Suns 120:109 a bývalý šampión profiligy po zápase definitívne potvrdil ukončenie kariéry v NBA po tejto sezóne.



Po záverečnom klaksóne na palubovku prišli legendy ligy a bývalí hráči, ktorých Nowitzki považoval za svoje vzory. Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird, Shawn Kemp a Detlef Schrempf krátkym prejavom vyjadrili Nowitzkemu rešpekt a úctu. Slovo dostali aj tréner Mavericks Rick Carlisle a majiteľ Mark Cuban. "Nastáva čas, keď je dôležité si uvedomiť, čo Dirk obetoval tejto hre a tímu," uviedol kouč Carlisle, ktorý mal so zvyškom tímového personálu pod oblekom tričko znázorňujúce tri dôležité čísla v kariére Nowitzkeho - 41 (číslo dresu), 21 (počet sezón) a 1 (klub, v ktorom odohral celú kariéru).



Štyridsaťročný Nowitzki pre zápal šľachy v nohe vynechal úvodných 26 zápasov sezóny. "Nie je žiadne tajomstvo, že som mal dlhodobé problémy s nohou. Dnes som sa paradoxne cítil lepšie, ako počas celej sezóny. Stálo ma to však nejaké injekcie a tabletky. Nemá zmysel rozmýšľať o ďalšej sezóny, hoci s hráčmi ako Porzingis či Dončič je veľa zábavy," uviedol na pozápasovej tlačovke šiesty najlepší strelec v histórii NBA. Nowitzki odohrá posledný zápas kariéry v noci na štvrtok na palubovke San Antonia Spurs.



Populárneho pivota draftoval ako 9. v poradí v roku 1998 tím Milwaukee Bucks, no po drafte ho spolu s budúcim spoluhráčom a priateľom Steveom Nash Bucks v hromadnej výmene poslali do Dallasu. V drese Mavericks odohral 21 sezón, počas ktorých sa 14-krát dostal do All-Stars tímu, v roku 2007 sa stal najužitočnejším hráčom ligy a v roku 2011 s Dallasom zvíťazil vo finále proti Miami Heat 4:2 na zápasy. Informoval portál ESPN.