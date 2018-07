NBA: Nurkič zostal v Portlande, Howard mieri do Washingtonu

Zostať vo svojom klube sa rozhodol DeAndre Jordan, ktorý o rok predĺži kontrakt s Dallasom Mavericks.

New York 7. júla (TASR) - V zámorskej basketbalovej NBA sa už tesne pred otvorením trhu s voľnými hráčmi naplno rozbehol kolotoč s dohodami o nových kontraktoch. Portland Trail Blazers sa tak dohodol na novej 4-ročnej zmluve s pivotom Jusufom Nurkičom z Bosny a Hercegoviny vo výške 48 miliónov USD.



Ako informovala agentúra AP, túto informácie ešte klub oficiálne nepotvrdil. Predĺženie zmluvy s Nurkičom bola pre Portland priorita, keďže sa v ňom stal jedným z lídrov mužstva.



Krídelník Kyle Anderson zo San Antonia prijal ponuku od Memphisu Grizzlies na štyri roky vo výške 37 miliónov USD. Spurs teraz majú 48 hodín na to, aby sa rozhodli či ju vyrovnajú. V podobnej situácii je aj Zach LaVine z Chicaga Bulls, ktorý sa dohodol na 4-ročnej zmluve za 80 miliónov so Sacramentom Kings.



Zostať vo svojom klube sa rozhodol aj DeAndre Jordan, ktorý o rok predĺži kontrakt s Dallasom Mavericks. Dwight Howard bol v piatok ešte hráčom Charlotte Hornets, po následnom podpise ročnej zmluvy s Brooklynom sa hneď s Nets dohodol na uplatnení výkupnej klauzuly a o chvíľu má podpísať ročnú zmluvu vo výške 5,3 milióna USD s Washingtonom Wizards.