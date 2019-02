Oklahoma City zlomila Utah po dvojnásobnom predĺžení, koncert Georga

CHARLOTTE HORNETS - WASHINGTON WIZARDS 123:110 (27:38, 38:22, 31:27, 27:23)



Najviac bodov: Walker 27 (11 asistencií), Batum 20, Lamb 16 - Beal 46, Jeff Green 16, Portis 12 (12 doskokov), 15.572 divákov.



INDIANA PACERS - NEW ORLEANS PELICANS 126:111 (24:35, 34:36, 39:23, 29:17)



Najviac bodov: Matthews 24, Bogdanovič 20, Sabonis 18 (13 doskokov) - Diallo 16 (18 doskokov), Davis, Payton a Randle po 15, 16.962 divákov.



ORLANDO MAGIC - CHICAGO BULLS 109:110 (26:24, 27:27, 29:38, 27:21)



Najviac bodov: Fournier 22, Vučevič 19 (13 doskokov), Gordon 17 - Markkanen 25 (11 doskokov), LaVine 22, Lopez 18, 18.846 divákov.



TORONTO RAPTORS - SAN ANTONIO SPURS 120:117 (26:23, 29:33, 33:35, 32:26)



Najviac bodov: Leonard 25, Siakam 22, Lowry a Green po 17 - DeRozan 23, Belinelli 21, Bertans 16, 20.058 divákov.



ATLANTA HAWKS - DETROIT PISTONS 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)



Najviac bodov: Young 30 (10 asistencií), J. Collins 19, Carter 16 - Jackson 32, Drummond 26 (21 doskokov), Griffin 15, 14.067 divákov.



NEW YORK KNICKS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 104:115 (33:29, 25:37, 25:28, 21:21)



Najviac bodov: Dotson a Trier po 20, Knox 18 - Rose 20, Gibson 19 (10 doskokov), Wiggins 17, 19.096 divákov.



MEMPHIS GRIZZLIES - LOS ANGELES CLIPPERS 106:112 (23:36, 30:29, 33:18, 20:29)



Najviac bodov: Conley 25 (10 asistencií), Noah 22 (11 doskokov), Bradley 17 - Harrell 30, Gallinari 23, Williams 18, 16.444 divákov.



DALLAS MAVERICKS - DENVER NUGGETS 104:114 (30:25, 21:27, 23:39, 30:23)



Najviac bodov: Brunson 22, Powell 20, Finney-Smith a Hardaway po 13 - Jokič 19 (13 doskokov), Millsap 17 (13 doskokov), Thomas 16, 20.382 divákov.



OKLAHOMA CITY THUNDER - UTAH JAZZ 148:147 pp (35:34, 31:23, 27:38 - 10:10, 9:8)



Najviac bodov: George 45, Westbrook 43 (15 doskokov), Grant 18 - Mitchell 38, Gobert 26 (16 doskokov), Favors 24 (11 doskokov), 18.203 divákov.

New York 23. februára (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City zvíťazili v zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Utahom 148:147 po dvojnásobnom predĺžení.Hrdinom zápasu sa stal domáci Paul George, ktorý v záverečných okamihoch prešiel cez dvoch obrancov a jeho lobo prepadol cez obruč 0,8 sekundy pred koncom druhého predĺženia. George v zápase nazbieral 45 bodov.citovala agentúra AP Georgea, ktorému skvele sekundoval spoluhráč Russell Westbrook so 43 bodmi. Westbrook zaznamenal 15 doskokov a 8 asistencií, vyfauloval sa však v prvom predĺžení. Nemohol tak už atakovať rekordný 11. triple-double za sebou.Minnesota triumfovala v Madison Square Garden nad slabými New York Knicks 115:104. Tí doma padli už 18-krát za sebou.