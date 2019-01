NBA: Oklahoma zdolala lídra ligy Milwaukee a piatykrát triumfovala

Výsledky:



New York - Miami 97:106, Houston - Orlando 103:98, Dallas - Toronto 120:123, Minnesota - Utah 111:125, San Antonio - Washington 132:119, Oklahoma City - Milwaukee 118:112, Chicago - Cleveland 101:104, LA Clippers - Sacramento 122:108, LA Lakers - Phoenix 116:102

New York 28. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA na vlastnej palubovke nad Milwaukee Bucks 118:112 a pripísali si piaty triumf v sérii. Veľkou mierou sa o to pričinil Paul George, ktorý nazbieral 36 bodov a 13 doskokov.Russell Westbrook dosiahol 16. triple-double v prebiehajúcej sezóne a celkovo 120. v kariére, keď si do štatistík pripísal 13 bodov, 13 doskokov a 11 asistencií. V drese najlepšieho tímu sezóny Bucks sa najviac darilo Giannisovi Antetokounmpovi, ktorý dosiahol 27 bodov a 18 doskokov.