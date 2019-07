NBA: Pau Gasol sa dohodol na ročnej zmluve s Portlandom

Gasol naposledy pôsobil v Milwaukee. V minulej sezóne tam odišiel zo San Antonia, ale za Bucks odohral len tri zápasy a následne utrpel zranenie, ktoré mu ukončilo sezónu.

New York 25. júla (TASR) - Španielsky basketbalista Pau Gasol sa dohodol na ročnom kontrakte s klubom zámorskej NBA Portlandom Trail Blazers. Ako informoval portál ESPN, ročne by mal zarobiť 2,6 milióna dolárov.



Tridsaťdeväťročný pivot dohodu potvrdil na sociálnej sieti. "Som naozaj rád, že môžem oznámiť, že nasledujúcu sezónu, už moju 19. v NBA, budem hrať za Trail Blazers. Som pripravený a šťastný, že sa stanem súčasťou jedného z najlepších tímov v lige," napísal 6-násobný účastník zápasu All star.



Gasol naposledy pôsobil v Milwaukee. V minulej sezóne tam odišiel zo San Antonia, ale za Bucks odohral len tri zápasy a následne utrpel zranenie, ktoré mu ukončilo sezónu. Spolu za Spurs a Bucks v ročníku 2018/19 absolvoval 30 duelov s priemerom 3,9 bodu a 4,6 doskoku na zápas. Počas dlhej a úspešnej kariéry v NBA ešte pôsobil v kluboch Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers či Chicago Bulls. S Lakers vyhral dvakrát majstrovský titul. Celkovo má v kariére v profilige priemer 17 bodov, 9,2 doskoku, 3,2 asistencie a 1,6 bloku na zápas.