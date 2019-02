NBA: Knicks zastavili sériu prehier, Westbrook s ďalším triple double

Výsledky NBA:



Orlando - Charlotte 127:89, Atlanta - New York 91:106, New Orleans - Oklahoma City 131:122

New York 15. februára (TASR) - Basketbalisti New Orleans Pelicans zdolali v noci na piatok v zámorskej NBA Oklahomu City Thunder 131:122, hoci už v polovici duelu prišli o svojho ťahúňa Anthonyho Davisa, ktorý utrpel zranenie ramena. Domácich "pelikánov" potiahol k víťazstvu Julius Randle, autor 33 bodov a 11 doskokov.Oklahome nepomohol ani ďalší skvelý výkon Russella Westbrooka, ktorý zaznamenal 44 bodov, 14 doskokov a 11 asistencií a pripísal si triple double už v 11. zápase v rade.Najhorší tím Východnej konferencie New York Knicks uspel na palubovke Atlanty 106:91 a zastavil tak sériu 18 prehier, čo bol negatívny klubový rekord.