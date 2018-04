NBA: Philadelphia a Golden State postúpili do 2. kola play off

1. kolo play off NBA



Štvrťfinále Východnej konferencie - piate zápasy:



Boston - Milwaukee 92:87



/stav série: 3:2/



Philadelphia - Miami 104:91



/konečný stav série: 4:1, Philadelphia postúpila do 2. kola/



Štvrťfinále Západnej konferencie - piaty zápas:



Golden State - San Antonio 99:91



/konečný stav série: 4:1, Golden State postúpilo do 2. kola/

New York 25. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers postúpili do semifinále Východnej konferencie, keď v 1. kole play off zámorskej NBA zdolali Miami Heat 4:1 na zápasy.Sixers spečatili postup v noci na stredu pred vlastnými fanúšikmi, keď súpera z Floridy zdolali 104:91. K výhre prispel J. J. Redick 27 bodmi, Joel Embiid pridal 19 bodov a 12 doskokov.Golden State Warriors potreboval na postup rovnako päť zápasov, v sérii Západnej konferencie proti San Antoniu triumfoval 4:1. Obhajca titulu spravil rozhodujúci krok domácim víťazstvom 99:91.