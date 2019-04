NBA: Philadelphia s Torontom postúpili do semifinále konferencie

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie:



5. zápasy



PHILADELPHIA 76ERS - BROOKLYN NETS 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36)



Najviac bodov: Embiid 23 (13 doskokov), Simmons 13, Harris 12 - Hollis-Jefferson 21, LeVert 18, Kurucs 14, 20.595 divákov.



/konečný stav série: 4:1/





TORONTO RAPTORS - ORLANDO MAGIC 115:96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26)



Najviac bodov: Leonard 27, Siakam 24, Lowry 14 - Augustin 15, Ross a Iwundu po 12, 19.800 divákov.



/konečný stav série: 4:1/





štvrťfinále Západnej konferencie:



5. zápasy



DENVER NUGGETS - SAN ANTONIO SPURS 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27)



Najviac bodov: Murray 23, Barton 17, Jokič 16 (11 doskokov) - Aldridge (10 doskokov) a DeRozan po 17, White a Pöltl po 12, 19.520 divákov.



/stav série: 3:2/





PORTLAND TRAIL BLAZERS - OKLAHOMA CITY THUNDER 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25)



Najviac bodov: Lillard 50, Harkless a McCollum po 17 - George 36, Westbrook 29 (11 doskokov, 14 asistencií), Schröder 17, 19.393 divákov.



/konečný stav série: 4:1/



New York 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76-ers a Toronta Raptors sa prebojovali do semifinále Východnej konferencie zámorskej NBA. Philadelphia zdolala v piatom zápase 1. kola play off Brooklyn 122:100 a v celej sérii triumfovala 4:1. Ústrednou postavou domácich bol Kamerunčan Joel Embiid, ktorý zaznamenal 23 bodov. Toronto si v noci na stredu poradilo s Orlandom 115:96 a sériu vyhralo 4:1.Na Západe si postup do konferenčného semifinále zabezpečil Portland vďaka víťazstvu 118:115 nad Oklahomou City. Za domácich nastrieľal 50 bodov Damian Lillard, čo je jeho kariérne maximum v play off. Duel rozhodol presnou trojkou so záverečným klaksónom.citovala agentúra AFP 28-ročného Američana, ktorý trafil presne spoza trojkového oblúka v zápase desaťkrát, čím stanovil nový klubový rekord. Westbrook zaznamenal druhé triple double za sebou, celkovo desiate vo vyraďovacej fáze profiligy.