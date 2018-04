NBA: Philadelphia vyhrala štrnásty duel v rade, Utah je v play off

Výsledky:



Boston - Atlanta 106:112, Charlotte - Indiana 117:123, Philadelphia - Dallas 109:97, Memphis - Detroit 130:117, LA Lakers - Utah 97:112, Toronto - Oralndo 112:101, Phoenix - Golden State 100:117

New York 9. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphia 76ers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA doma nad Dallasom vysoko 109:97 a zaznamenali štrnásty triumf v rade, čím vyrovnali klubový historický rekord. V drese 76ers sa najviac darilo J.J. Redickovi, ktorý nazbieral 18 bodov. Philadelphia si zároveň zabezpečila výhodu domáceho prostredia v úvodnom kole play off.Naposledy, keď Philadelphia dosiahla 14 víťazstiev v sérii v roku 1983, vyhrala aj celú súťaž.Utah zvíťazil na ihrisku Los Angeles Lakers 112:97 a má istotu účasti v play off. Výrazne k tomu pomohol Donovan Mitchell, ktorý zaznamenal 28 bodov.Kým vo Východnej konferencii je už o všetkých postupujúcich rozhodnuté, v Západnej sú voľné ešte štyri miestenky do vyraďovačky, o ktoré sa bije päť tímov.