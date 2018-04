Výsledky:



Detroit - Philadelphia 108:115,

Orlando - Dallas 105:100,

Atlanta - Miami 86:115,

New Orleans - Memphis 123:95,

Toronto - Boston 96:78,

LA Lakers - San Antonio 122:112 pp

New York 5. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke Detroitu 115:108 a definitívne uťali šance Pistons na play off. Pre hostí to bola dvanásta výhra za sebou, Detroit prerušil sériu piatich víťazných duelov. Výhra 76ers zároveň poslala do play off Milwaukee Bucks.Zápas Los Angeles Lakers proti San Antoniu muselo rozhodnúť až predĺženie, v ktorom uspeli domáci a napokon Spurs zdolali 122:112.