NBA: Philadelphia vyrovnala stav série s Brooklynom na 1:1

1. kolo play off NBA

2. zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Philadelphia - Brooklyn 145:123

/stav série: 1:1/



2. zápas štvrťfinále Západnej konferencie



Golden State - Los Angeles Clippers 131:135

/stav série: 1:1/

New York 16. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v noci na utorok v druhom zápase štvrťfinále play off Východnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Brooklynom 145:123 a vyrovnali stav série na 1:1.Obhajca titulu Golden State Warriors nečakane padol v 2. zápase štvrťfinále Západnej konferencie na domácej palubovke s Los Angeles Clippers 131:135. Stav série je tak vyrovnaný 1:1. Domáci síce prišli už v prvej štvrtine o zraneného DeMarcusa Cousinsa, ale v tretej štvrtine viedli už o 31 bodov. V záverečnej štvrtine však prišiel kolaps Warriors a série sa tak presunie do LA za nerozhodného stavu.