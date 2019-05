NBA: Philadelphia zdolala Toronto a vyrovnala sériu

2. kolo play off NBA

6. zápas semifinále Východnej konferencie:



PHILADELPHIA 76ERS - TORONTO RAPTORS 112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34)



Najviac bodov: Butler 25, Simmons 21, Embiid 17 (12 doskokov) - Leonard 29 (12 doskokov), Siakam 21, Lowry 13, 20.525 divákov



/stav série: 3:3/





6. zápas semifinále Západnej konferencie



PORTLAND TRAIL BLAZERS - DENVER NUGGETS 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28)



Najviac bodov: Lillard 32 (6 trojok), McCollum 30, Hood 25 - Jokič 29 (12 doskokov), Murray 24 (10 doskokov), Millsap 17, 20.022 divákov



/stav série: 3:3/



New York 10. mája (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v noci na piatok v šiestom domácom zápase 2. kola play off NBA nad Torontom 112:101 a vyrovnali stav série na 3:3. V drese hostí žiaril Kawhi Leonard s 29 bodmi a 12 doskokmi. Celkovo však Raptors doplatili na slabú streľbu, keď iba traja hráči dosiahli dvojciferný počet bodov.Na opačnej strane sa najviac darilo Jimmymu Butlerovi, ktorý zaťažil konto súpera 25 bodmi, sekundoval mu Ben Simmons (21).povedal Butler podľa agentúry AP.Veľkú oddanosť predviedla opora 76ers Joel Embiid. Dvadsaťpäťročný Kamerunčan nastúpil napriek problémom s kolenom. Dosiahol sedemnásť bodov a dvanásť doskokov.povedal Embiid na pozápasovej tlačovke, na ktorú dokríval. Rozhodujúci zápas sa uskutoční v noci na pondelok v Toronte.V semifinále Západnej konferencie Portland na vlastnej palubovke zdolal Denver 119:108 a vynútil si siedmy zápas. Domácich potiahli Damian Lillard s 32 a C.J. McCollum s 30 bodmi. Nuggets nevyšla najmä druhá štvrtina, ktorú prehrali 20:32, prišli o osembodový náskok z úvodnej 12-minútovky a po zmene strán už nedokázali zastaviť rozbehnutý Portland. Rozhodujúci duel série je na programe v noci na pondelok v Denveri.Ak sa Nuggets podarí zvíťaziť, pripíšu si iba tretiu účasť v konferenčnom finále v histórii. Predtým sa im to podarilo v roku 2009.