NBA: Philadelphia získala Horforda a podpísal nový kontrakt s Harrisom

New York 11. júla (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA Philadelphia 76ers získal do svojich služieb centra Ala Horforda a podpísal nový kontrakt s krídelníkom Tobiasom Harrisom.



Tridsaťtriročný Horford je päťnásobný účastník Zápasu hviezd, v uplynulej sezóne dosiahol v drese Bostonu priemer 13,6 bodov, 6,7 doskokov a 4,3 asistencií na zápas. Harris prišiel do Philadelphie vo februári z Los Angeles Clippers a v uplynulom ročníku mal priemer 20,0 bodov, 7,9 doskokov a 2,8 asistencií na zápas. Informovala agentúra AFP.