NBA: Portland získal krídelníkov Hezonju a Tollivera

New York 4. júla (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA Portland Trail Blazers získal do svojich služieb dvojicu krídelníkov Maria Hezonju a Anthonyho Tollivera.



Dvadsaťštyriročného Chorváta si vybralo v drafte 2015 ako piateho v poradí Orlando. Za Magic odohral tri sezóny, pričom uplynulú strávil v New York Knicks. V 58 dueloch mal priemer 8,8 bodu na zápas.



O desať rokov starší Tolliver odohral minulý ročník v Minnesote, v NBA obliekal dokopy dresy deviatich tímov. V 664 zápasoch kariéry dosiahol priemer 6,4 bodu a 3,4 doskoku na stretnutie. Portland získal oboch ako voľných hráčov. Informovala agentúra AP.