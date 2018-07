NBA: Randle mieri do New Orleans, dohodol sa na dvojročnom kontrakte

Dvadsaťtriročný Randle hral v NBA doteraz iba v drese Los Angeles Lakers. Vedenie klubu z mesta anjelov si ho vybralo v drafte 2014 z celkového siedmeho miesta.

New Orleans 3. júla (TASR) - Julius Randle sa stal novou posilou New Orleans Pelicans. Americký basketbalista sa dohodol s klubom zámorskej NBA na dvojročnej zmluve v celkovej hodnote 18 miliónov dolárov. Informovala o tom agentúra AP.



Dvadsaťtriročný Randle hral v NBA doteraz iba v drese Los Angeles Lakers. Vedenie klubu z mesta anjelov si ho vybralo v drafte 2014 z celkového siedmeho miesta.



Cousins posilní Golden State

Americký basketbalista DeMarcus Cousins bude v sezóne 2018/2019 obliekať dres šampióna zámorskej NBA Golden State Warriors. Ročný kontrakt má hodnotu 5,3 milióna dolárov.



Dvadsaťsedemročný Cousins pôsobil v predchádzajúcej sezóne v tíme New Orleans Pelicans, kde dosiahol priemer 25,5 bodu na zápas. Momentálne sa zotavuje zo zranenia achilovky, ktorú si poranil ešte v januári. Informovala o tom agentúra AP.