NBA: San Antonio vyhralo štvrtý zápas po sebe

NBA - výsledky:



Philadelphia - Detroit 109:99, Charlotte - Cleveland 126:94, Indiana - Boston 102:101, Atlanta - Miami 123:118, Chicago - Houston 88:96, San Antonio - New Orleans 109:95, Denver - Utah 103:88, Portland - Los Angeles Lakers 110:114

New York 4. novembra (TASR) - Basketbalisti San Antonia zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad New Orleans 109:95. Spurs dosiahli štvrtý triumf po sebe, kým pre ich súpera to bola už piata prehra v sérii.Portlandu nestačili ani 30-bodové výkony C.J. McColluma a Damiana Lillarda. Trail Blazers podľahli na domácej palubovke Los Angeles Lakers 110:114, v drese kalifornského tímu zaznamenal 28 bodov LeBron James.