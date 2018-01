NBA: San Antonio zvíťazilo v NY, Popovich je 5. najúspešnejší tréner

Výsledky:



Cleveland - Portland 127:110, New York - San Antonio 91:100, Phoenix - Atlanta 104:1O3, Sacramento _ Charlotte 111:131, Los Angeles Clippers - Memphis 113:105

New York 3. januára (TASR) - Basketbalisti San Antonia zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke New Yorku 100:91.Pre trénera Spurs Gregga Popovicha to bol 1176. triumf v kariére, čím sa v historických tabuľkách dostal na piate miesto pred Georgea Karla. Kawhi Leonard zaznamenal v drese texaského tímu 25 bodov - najviac po návrate na palubovky po pauze zavinenej zranením.