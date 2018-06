NBA: Silver bude pokračovať na poste komisára ďalších päť rokov

Podpis kontraktu oznámil riaditeľ Rady guvernérov súťaže Larry Tanenbaum z Toronta Raptors, no bližšie podrobnosti nezverejnil.

New York 28. júna (TASR) - Adam Silver bude pokračovať na poste komisára zámorskej basketbalovej NBA ďalších päť rokov až do konca sezóny 2023/24.



Podpis kontraktu oznámil riaditeľ Rady guvernérov súťaže Larry Tanenbaum z Toronta Raptors, no bližšie podrobnosti nezverejnil. Päťdesiatšesťročný Silver počas svojho pôsobenia vo funkcii podpísal lukratívny deväťročný kontrakt na predaj televíznych práv vo výške 24,1 miliárd dolárov, vyjednal novú kolektívnu zmluvu, vďaka jeho krokom narástla hodnota 30 klubov súťaže až päťnásobne a každoročne stúpa aj počet divákov na štadiónoch.



Silver pracuje v štruktúrach NBA od roku 1992, v roku 2005 sa stal zástupcom komisára Davida Sterna a keď ten po 30 rokoch vo funkcii vo februári 2014 odišiel, dostal sa na jeho miesto. Je v poradí piaty komisár súťaže. Informovala agentúra AP.