NBA: Spolumajiteľ Golden State napadol Lowryho z Toronta,dostal pokutu

New York 7 júna (TASR) - Jeden z majiteľov klubu NBA Golden State Warriors Mark Stevens dostal od vedenia profiligy pokutu pol milióna dolárov a ročný zákaz vstupu na zápasy. Stevensa potrestali za konflikt s Kyleom Lowrym v treťom finálovom zápase NBA, v ktorom Golden State prehral s Torontom Raptors 109:123.



K incidentu prišlo v záverečnej štvrtine duelu. Hráč Toronta Kyle Lowry v snahe udržať loptu na palubovke prepadol medzi divákov. Zatiaľ čo niektorí mu pomáhali späť na nohy, Stevens sa po ňom natiahol a udrel ho do ramena. Lowry sa na jeho správanie sťažoval rozhodcom a uviedol, že mu 60-ročný miliardár nadával. "Pre niečo také tu nie je miesto. Takí ľudia v lige nemajú čo hľadať a dúfam, že sa už na zápas NBA nikdy nepozrie," povedal Lowry po zápase.



Stevens trest prijal: "Urobil som chybu a je mi to ľúto. Musím sa nabudúce správať lepšie a správne," uviedol.