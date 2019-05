NBA: Toronto a Portland postúpili do konferenčných finále

2. kolo play off NBA



7. zápas semifinále Východnej konferencie:



Toronto - Philadelphia 92:90



/konečný výsledok série: 4:3, Toronto postúpilo do konferenčného finále/







7. zápas semifinále Západnej konferencie



Denver - Portland 96:100



/konečný výsledok série: 3:4, Portland postúpil do konferenčného finále/

New York 13. mája (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors postúpili do 3. kola play off NBA. V noci na pondelok zdolali v domácom siedmom zápase Philadelphiu 76ers 92:90 a v sérii zvíťazili 4:3. Raptros rozhodli až v úplnom závere, keď sa súčasne s klaksónom presadil Kawhi Leonard. Vôbec prvýkrát v histórii NBA sa stalo, že zápas číslo 7 rozhodol kôš s uplynutím času. Leonard nazbieral celkovo 41 bodov a pomohol Torontu iba k druhej účasti vo finále Východnej konferencie. V ňom sa stretne s Milwaukee Bucks.V Západnej konferencii sa v zápase číslo 7 tešil Portland, ktorý zvíťazil v Denveri 100:96. Hviezdou stretnutia sa stal hosťujúci CJ McCollum s 37 bodmi. Nuggets sa dostali do vyraďovačky po šiestich rokoch a neboli ďaleko od postupu, keď po piatich dueloch viedli v sérii 3:2. Trail Blazers však dokázali otočiť a v konferenčnom finále sa predstavia prvýkrát od roku 2000. O celkové finále zabojujú proti úradujúcim šampiónom Golden State Warriors.