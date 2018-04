NBA: Toronto aj Utah postúpili do ďalšieho kola

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



Washington - Toronto 92:102 /konečný výsledok série: 2:4, Toronto postúpilo do semifinále konferencie/, Indiana - Cleveland 121:87 /stav série: 3:3/





štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Utah - Oklahoma City 96:91 /konečný výsledok série: 4:2, Utah postúpil do semifinále konferencie/

Washington 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors postúpili v noci na sobotu do semifinále play off Východnej konferencie NBA. V šiestom stretnutí 1. kola triumfovali na palubovke Washingtonu Wizards 102:92 a sériu ukončili 4:2 na zápasy. Narazia na postupujúceho z dvojice Indiana a Cleveland, kde po víťazstve Pacers 121:87 rozhodne až siedmy duel.Utah Jazz sa prebojoval do semifinále play off Západnej konferencie, keď na vlastnej palubovke zdolal Oklahomu City Thunder 96:91 a v sérii zvíťazil 4:2 na zápasy.