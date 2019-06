NBA: Toronto bolo hore nohami, Raptors vítalo vyše miliónov fanúšikov

Davy fanúšikov sa začali zbierať a kempovať v meste už noc pred oslavami. V uliciach mesta boli pre bezpečnosť výraznejšie obmedzenia dopravy a pohybu, vrátane zatvorenia niekoľkých staníc metra.

Toronto 17. júna (TASR) - Viac ako milión ľudí sa zhromaždilo v centre Toronta na pondelkových oslavách zisku titulu domácich Raptors, ktorí sa stali novými šampiónmi zámorskej NBA. V obrovskom dave, ktorý lemoval hlavné predmestie Toronta, fanúšikovia vítali autobus s otvorenou strechou. Na nej oslavovali titul premožitelia Golden State Warriors z finálovej série play off.



"Už pred oslavami myslíte na to, aké to bude úžasné. No teraz, keď to vidím na vlastné oči, neviem to slovami popísať," uviedol kouč Raptors Nick Nurse, ktorého vedenie klubu menovalo do funkcie hlavného trénera len v júni uplynulého roka.



Davy fanúšikov sa začali zbierať a kempovať v meste už noc pred oslavami. V uliciach mesta boli pre bezpečnosť výraznejšie obmedzenia dopravy a pohybu, vrátane zatvorenia niekoľkých staníc metra. Najužitočnejší hráč finálovej série Kawhi Leonard ocenil oddanosť fanúšikov, ktorí boli ochotní sa pozbierať v obrovských počtoch. "Všetci sú vonku, je to úžasné. Ani si nemyslím, že dnes niekto pracuje. Všetci asi dostali deň voľna, šialené," uviedol Leonard.



Hráči počas osláv nosili tričká s víťaznými popismi, fajčili cigary na znak výhry a do davov striekali fľaše šampanského. Podľa slov Leonarda s tým najbližších pár týždňov ani neprestanú. "Toto je dôvod, prečo sme chceli získať titul. Oslavy s našimi fanúšikmi sú neuveriteľné," dodal na záver.



Toronto sa naposledy tešilo z titulu ešte v októbri roku 1993, keď miestny Blue Jays zvíťazili v bejzbalovej Svetovej sérii nad Philadelphiou Phillies. Rozhodujúci šiesty zápas finále NBA sledovalo 20 miliónov Kanaďanov z celkového počtu 37 miliónov obyvateľov, informovala agentúra AFP.