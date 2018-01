NBA: Toronto potvrdilo domácu silu, zdolalo San Antonio 86:83

NBA - sumáre:

TORONTO RAPTORS - SAN ANTONIO SPURS 86:83 (17:18, 27:19, 19:23, 23:23)

Najviac bodov: Lowry 24, DeRozan 21, Valančiunas 15 (11 doskokov) - Aldridge 17 (14 doskokov), P. Gasol 15, Mills 13, 19.800 divákov.



BROOKLYN NETS - MIAMI HEAT 101:95 (21:24, 22:29, 24:16, 34:26)

Najviac bodov: Carroll 26, Dinwiddie 15, J. Harris a LeVert 12 - Whiteside 22 (13 doskokov), Dragič 17, Richardson a Olynyk po 12, 17.732 divákov.



DETROIT PISTONS - WASHINGTON WIZARDS 112:122 (29:19, 17:27, 28:45, 38:31)

Najviac bodov: T. Harris 17, Kennard 16, Bradley a I. Smith 15 - Oubre a Beal po 26, Wall (11 asistencií) a Porter 16, 14.744 divákov.



MEMPHIS GRIZZLIES - SACRAMENTO KINGS 106:88 (30:17, 10:23, 27:19, 39:29)

Najviac bodov: Brooks 22, McLemore 21, T. Evans 14 - Fox 16, Carter a Bogdan Bogdanovič po 15, 16.831 divákov.



DENVER NUGGETS - PHOENIX SUNS 100:108 (31:29, 19:31, 23:25, 27:23)

Najviac bodov: J. Murray 30, G. Harris 16, Lyles 15 - Booker 30, Warren 25, Jackson a Canaan po 16, 15.732 divákov.



LOS ANGELES LAKERS - INDIANA PACERS 99:86 (18:25, 29:14, 27:27, 25:20)

Najviac bodov: Clarkson 33, Randle 14, Kuzma 13 - Oladipo 25, Sabonis (14 doskokov) 15, Bojan Bogdanovič 11, 18.997 divákov.



UTAH JAZZ - NEW YORK KNICKS 115:117 (25:22, 30:27, 23:36, 37:32)

Najviac bodov: Gobert 23 (14 doskokov), Hood 18, Rubio a Mitchell 17 - Hardaway 31, Lee a Porzingis 18, 18.306 divákov.



New York 20. januára (TASR) - Basketbalisti Toronta zdolali v noci na sobotu v zámorskej NBA na domácej palubovke San Antonio 86:83 a zastavili sériu štyroch prehier s týmto súperom. Raptors si upevnili druhú pozíciu v tabuľke Východnej konferencie, Spurs sú na západe tretí.Toronto potiahol k výhre Kyle Lowry, ktorý deväť zo svojich 24 bodov zaznamenal v štvrtej štvrtine, DeMar DeRozan sa na triumfe podieľal 21 bodmi. Raptors si zlepšili domácu bilanciu na 17 víťazstiev a tri prehry, v celej súťaži má iba San Antonio pred vlastnými fanúšikmi lepšiu (19-2).Memphis si poľahky poradil so Sacramentom 106:88. Domáci nováčik Dillon Brooks si vylepšil osobný rekord na 22 bodov, Ben McLemore si proti svojmu bývalému klubu zapísal sezónne maximum 21 bodov. Zach Randolph sa pri návrate do Memphisu dočkal ovácií postojačky od fanúšikov Grizzlies, domáci klub mu prichystal aj spomienkové video. Ako člen základnej zostavy však zvládol iba štyri body a šesť doskokov. Vince Carter sa do bývalého pôsobiska vrátil 15 bodmi.Phoenixu pomohol k víťazstvu 108:100 v Denveri Devin Booker, autor 30 bodov. Tim Hardaway nasmeroval New York 31 bodmi vrátane šiestich trojok zo siedmich pokusov k triumfu 117:115 v Utahu. Nejlepším strelcom večera bol ale v drese LA Lakers Jordan Clarkson, ktorý prispel 33 bodmi k výhre nad Indianou 99:86.