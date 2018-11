NBA: Toronto si upevnilo pozíciu lídra

Sumáre NBA:



CLEVELAND CAVALIERS - OKLAHOMA CITY THUNDER 86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24)



Najviac bodov: Sexton 15, Smith 13, Clarkson a Hood po 11 - Schröder 28, George 18, Grant 12, 19.432 divákov



ORLANDO MAGIC - DETROIT PISTONS 96:103 (31:26, 20:32, 29:20, 16:25)



Najviac bodov: Fournier 27, Augustin 16, Ross 15 - Drummond 23 (19 doskokov), Griffin 20, R. Jackson 15, 16.103 divákov



ATLANTA HAWKS - NEW YORK KNICKS 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)



Najviac bodov: Spellman 18 (10 doskokov), Prince a Bazemore po 16 - Hardaway 34, Kanter 17 (11 doskokov), Trie 11, 12.412 divákov



MIAMI HEAT - SAN ANTONIO SPURS 95:88 (27:20, 23:22, 25:23, 20:24)



Najviac bodov: Whiteside 29 (20 doskokov), Ellington 20, Window 16 - Mills 20, Bertans 19, DeRozan 18 (14 doskokov), 19.600 divákov



INDIANA PACERS - PHILADELPHIA 76ERS 94:100 (23:29, 27:21, 21:28, 23:22)



Najviac bodov: Oladipo 36, Sabonis 16 (11 doskokov), Bogdanovič 13 - Embiid 20 (10 doskokov), Sarič 18, Simmons 16 (10 doskokov), : 16.434 divákov



MEMPHIS GRIZZLIES - DENVER NUGGETS 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)



Najviac bodov: M. Gasol 02 (12 doskokov), J. Jackson 20, Anderson 14 - Harris 20, Lyles 16, Murray 15, 15.832 divákov



NEW ORLEANS PELICANS - CHICAGO BULLS 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 23:26)



Najviac bodov: Davis 32 (15 doskokov), Jr. Holiday 17 (10 doskokov), Randle 12 - LaVine 22, Parker 20 (13 doskokov), Jus. Holiday 17, 15.514 divákov



UTAH JAZZ - DALLAS MAVERICKS 117:102 (30:18, 38:27, 31:38, 18:19)



Najviac bodov: Mitchell 23, Burks 18, Gobert 17 (10 doskokov) - Dončič 24, Burnes 14, Matthews 13, 18.306 divákov



SACRAMENTO KINGS - TORONTO RAPTORS 105:114 (26:29, 25:35, 27:30, 27:20)



Najviac bodov: Hield a Cauley-Stein 24, Fox 20 - Leonard 25 (11 doskokov), Siakam 21, Lowry 16, 17.583 divákov



LOS ANGELES LAKERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)



Najviac bodov: James 24 (10 doskokov), Hart a Kuzma po 21 - Rose 31, Butler 24, Wiggins 19, 18.897 divákov

New York 8. novembra (TASR) - Basketbalisti New Orleans Pelicans zvíťazili v noci na štvrtok v zápase zámorskej NBA doma nad Chicagom Bulls 107:98. "Pelikáni" zastavili sériu prehier, ktorá trvala šesť stretnutí. Anthony Davis k tomu prispel 32 bodmi a 15 doskokmi, keď odohral svoj najlepší zápas od návratu na palubovky po zranení lakťa.Toronto si upevnilo pozíciu lídra súťaže, Raptors zvíťazili na palubovke Sacramenta Kings 114:105 a vylepšili si tohtosezónnu bilanciu na 11:1. Po dvojzápasovej pauze zavinenej zranením členka sa do zostavy "jašterov" vrátil Kawhi Leonard a konto súpera zaťažil 25 bodmi, ku ktorým pridal 11 doskokov. Kanadský tím natiahol víťaznú šnúru na päť duelov.Hráči Philadelphie 76-ers prvýkrát v sezóne triumfovali na pôde súpera. Na víťazstve 100:94 nad Indianou Pacers mal najväčšiu zásluhu Kamerunčan Joel Embiid, ktorý si pripísal 20 bodov a 10 doskokov. Dobre mu sekundoval Ben Simmons, Austrálčan bol blízko k triple-double, napokon mal bilanciu 16 bodov, 10 doskokov a 8 asistencií.