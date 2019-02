NBA: Toronto zdolalo Boston, Siakam a Leonard zaznamenali 25 bodov

Sumáre NBA:

NEW YORK KNICKS - ORLANDO MAGIC 108:103 (20:34, 36:27, 22:29, 30:13)



Najviac bodov: Mudiay 19, Trier 18, Robinson 17 (14 doskokov) - Vučevič 26 (11 doskokov), Gordon 26, Isaac 16, 17.833 divákov.





TORONTO RAPTORS - BOSTON CELTIC 118:95 (30:32, 36:13, 29:23, 23:27)



Najviac bodov: Siakam 25, Leonard 21, Ibaka 14 - Marc. Morris 17, Rozier a Tatum po 11, 19.800 divákov.





DENVER NUGGETS - OKLAHOMA CITY THUNDER 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34)



Najviac bodov: Jokič 36 (10 asistencií), Barton 23, Murray 20 - George 25, Westbrook 22 (14 doskokov), Grant 21, 18.378 divákov.

New York 27. februára (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA nad Bostonom 118:95 a upevnili si druhé miesto vo Východnej konferencii. Kamerunčan Pascal Siakam a Kawhi Leonard sa podieľali na triumfe Raptors 25 bodmi.Orlando bojujúce o miestenku v play off prehralo na palubovke posledného tímu Východnej konferencie New Yorku Knicks 103:108. Magic nezvládli záverečnú štvrtinu, v ktorej zaostali až o 17 bodov. Nepomohlo im ani 26 bodov Nikolu Vučeviča a Aarona Gordona.V šlágri Západnej konferencie proti sebe nastúpili druhý Denver a tretí tím tejto vetvy Oklahoma City. Z triumfu 121:112 sa radovali domáci Nuggets, pre ktorých to bolo piate víťazstvo za sebou. Ich ťahúňom bol Nikola Jokič, srbský pivot nastrieľal 36 bodov, pridal 10 asistencií a 9 doskokov.