NBA: Toronto zlomilo Bucks v druhom predĺžení

Play off NBA



3. zápas finále Východnej konferencie:



TORONTO RAPTORS - MILWAUKEE BUCKS 118:112 pp (30:21, 28:30, 19:24, 19:21 - 7:7, 15:9)



Najviac bodov: Leonard 36, Siakam 25 (11 doskokov), Powell 19 - Hill 24, Brogdon 20, Lopez 16, 19.923 divákov.



/stav série: 1:2/



Toronto 20. mája (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v noci na pondelok v treťom zápase finále play off Východnej konferencie zámorskej NBA nad Milwaukee Bucks 118:112 po dvojnásobnom predĺžení a znížili stav série na 1:2.Raptors odmietli hrať v sérii v pozícii obete, na dôležitý triumf sa ale poriadne narobili. Hviezdny Kawhi Leonard zaťažil konto súpera 36 bodmi, osem bodov dal v druhom predĺžení, ktoré nakoniec vyhrali domáci 15:9. Na palubovke strávil 52 minút a na konci už mal problémy." citovala ho agentúra AP. Domácim zabral aj Pascal Siakam s 25 bodmi a 11 doskokmi, náhradník Norman Powell pridal 19 bodov, potom sa vyfauloval.V drese najlepšieho tímu základnej časti sa strelecky trápil kandidát na MVP sezóny Giannis Antetokounmpo. Ten dal len 12 bodov, no s 23 doskokmi si vytvoril osobné maximum v play off. Nebol to však jeho zápas, mal až osem strát a v druhom predĺžení sa navyše vyfauloval. "povedal Grék.Zápas číslo 4 je na programe v noci na stredu o 2.30 SELČ v Toronte.