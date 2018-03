Kouč Los Angeles Clippers vyhlásil, že rozhodcovia v stretnutí neodpískali niekoľko faulov v prospech jeho zverencov.

New York 17. marca (TASR) - Doc Rivers, tréner klubu zámorskej basketbalovej NBA Los Angeles Clippers, dostal pokutu 15.000 dolárov za kritiku rozhodcov po prehre s Houstonom Rockets 96:101.



Rivers vyhlásil, že rozhodcovia v stretnutí neodpískali niekoľko faulov v prospech jeho zverencov. "Na trestné hody to bolo 24:8. To je vtip," uviedol tréner, i keď Houston ich mal v skutočnosti 23. Informovala agentúra AP.