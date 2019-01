NBA: Turci pritvrdili proti Kanterovi, snažia sa vystaviť zatykač

Hráča New Yorku Knicks podozrieva turecká prokuratúra z členstva v teroristickej organizácii.

Ankara 16. januára (TASR) - Turecká prokuratúra sa pokúša získať medzinárodný zatýkací rozkaz na basketbalistu NBA Enesa Kantera. Hráča New Yorku Knicks podozrieva z členstva v teroristickej organizácii. Agentúra AP s odvolaním sa na periodikum Sabah informovala, že kancelária vrchného istanbulského žalobcu zároveň pripravuje žiadosť o Kanterove vydanie zo Spojených štátov amerických.



Kanter, dlhoročný kritik tureckého prezidenta Recepa Tyyipa Erdogana, v januári odmietol cestovať do Londýna na zápas NBA v obave o svoj život. "Zostanem doma kvôli tureckému prezidentovi. Je smutné, že diktátor ovplyvňuje moju kariéru. Chcel by som pomôcť tímu, ale nemôžem. Erdogan má v Anglicku veľa agentov a mohlo by sa stať, že ma zavraždia. To by nebolo pekné," povedal začiatkom roka Kanter. Turecké úrady ho spájajú s duchovným Fethullahom Gülenom, ktorého vinia z organizácie nevydareného puču spred troch rokov.