2. kolo play off NBA:



semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Houston - Utah 108:116

/stav série: 1:1/

Houston 3. mája (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets prehrali v druhom stretnutí semifinále play off Západnej konferencie zámorskej NBA s Utahom Jazz 108:116.Domácim nepomohlo ani 32 bodov Jamesa Hardena, ku ktorým pridal 11 asistencií. Hostí potiahol s 27 bodmi Austrálčan Joe Ingles. Pred sťahovaním do Utahu je stav série 2. kola play off vyrovnaný.