Bucks uspeli v Bostone, Portland zdolal Denver po rekordnom predĺžení

2. kolo play off NBA



3. zápas semifinále Východnej konferencie:



BOSTON CELTICS - MILWAUKEE BUCKS 116:123 (30:25, 26:30, 31:40, 29:28)



Najviac bodov: Irving 29, Tatum 20 (11 doskokov), Brown 18 - Antetokounmpo 32 (13 doskokov), Hill 21, Middleton 20, 18.624 divákov.



/stav série: 1:2/





3. zápas semifinále Západnej konferencie:



PORTLAND TRAIL BLAZERS - DENVER NUGGETS 140:137 po 4. predĺžení (23:17, 25:30, 33:29, 21:26 - 38:35)



Najviac bodov: McCollum 41, Lillard 28, Hood 19 - Murray 34, Jokič 33 (14 asistencií, 18 doskokov), Barton 22, 20.193 divákov.



/stav série: 2:1/

New York 4. mája (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v treťom dueli semifinále Východnej konferencie play off NBA na palubovke Bostonu Celtics 123:116 a v sérii vedú 2:1 na zápasy. Hostia sa mohli opäť oprieť o výkon skvelého Giannisa Antetokounmpa, ktorý si pripísal 32 bodov a 13 doskokov. Sekundovali mu George Hill s 21 a Khris Middleton s 20 bodmi.povedal pre zámorské médiá Antetokounmpo. Celtics nepomohlo ani 29 bodov Kyrieho Irvinga, jeho spoluhráč Jayson Tatum zaznamenal 20 bodov a 11 doskokov. Štvrtý súboj série je na programe v noci na utorok o 1.00 SELČ opäť v bostonskej TD Garden.V nervydrásajúcom treťom stretnutí semifinále Západnej konferencie zvíťazil domáci Portland v noci na sobotu nad Denverom 140:137 až po štvrtom predĺžení. Trail Blazers sa tak ujali v sérii vedenia 2:1 na zápasy.Štvrtým predĺžením mužstvá vyrovnali ligový rekord v play off, rovnako dlho sa hralo aj v roku 1953 v dueli medzi Bostonom Celtics a Syracuse Nationals. Strojcami úspechu Trail Blazers boli C.J. McCollum, ktorý si s 41 bodmi vyrovnal osobné kariérne maximum vo vyraďovacích bojoch, a náhradník Rodney Hood. Ten 18,6 sekundy pred koncom štvrtého predĺženia premenil dôležitú trojku, ktorou poslal Portland do vedenia a to si už domáci nenechali vziať. Hood naskočil do hry z lavičky a vo štvrtom predĺžení si pripísal sedem bodov. Trail Blazers natiahli víťaznú šnúru na domácej palubovke už na 12 zápasov, počítajúc aj duely v základnej časti.V drese Nuggets si Jamal Murray vylepšil kariérne maximum v play off na 34 bodov. Nikola Jokič dosiahol 33 bodov, 18 doskokov a 14 asistencií a zaknihoval si tretí triple double vo vyraďovačke. Dvadsaťštyriročný Srb však takisto nepremenil kľúčový trestný hod 5,6 sekundy pred koncom. Štvrtý zápas série sa hrá v noci na pondelok opäť na palubovke Portlandu (1.00 SELČ).