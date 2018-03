NBA: Washington vyhral v Bostone po dvojnásobnom predĺžení

Sumáre:



ORLANDO MAGIC - MILWAUKEE BUCKS 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)

Najviac bodov: Simmons 35, Augustin 32, Vučevič 22 - Antetokounmpo 38 (10 doskokov), Middleton 22, Bledsoe 20, 17.713 divákov.



BOSTON CELTICS - WASHINGTON WIZARDS 124:125 pp (37:23, 22:29, 21:29, 26:25 - 9:9, 9:10)

Najviac bodov: Marc. Morris 31, Rozier 21, Tatum 19 - Beal 34, Mark. Morris 20, Porter 18 (11 doskokov), 18.624 divákov.



SACRAMENTO KINGS - MIAMI HEAT 123:119 pp (24:31, 35:21, 32:27, 20:32 - 12:8)

Najviac bodov: Hield 24, Randolph 22, Fox 20 - Dragič 33, Ellington 22, J. Johnson 18 (10 doskokov), 17.583 divákov.



GOLDEN STATE WARRIORS - LOS ANGELES LAKERS 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)

Najviac bodov: Durant 26, Young 18, Casspi 15 - Randle 22 (10 doskokov), B. Lopez a Thomas po 20, 19.596 divákov.

New York 15. marca (TASR) - Až dve predĺženia sa zrodili v štyroch zápasoch zámorskej basketbalovej NBA v noci na štvrtok. Washington uspel na palubovke Bostonu po dvojnásobnom predĺžení 125:124, Sacramento až v extračase zdolalo doma Miami 123:119.Wizards zmazali stratu 20 bodov a dokázali dostať duel do prvého predĺženia, v tom druhom potom Celtics zdolali o jediný bod. V drese víťazných hostí sa 34 bodmi prezentoval Bradley Beal.citovala agentúra AP Baela. Bostonu chýbalo šesť hráčov pre zdravotné problémy (Kyrie Irving, Al Horford, Gordon Hayward, Jaylen Brown, Marcus Smart a Daniel Theis).V Sacramente poslala presná ruka domáceho De'Aarona Foxa s klaksónom duel do predĺženia. V ňom podržal spoluhráčov bodmi aj dôležitými zákrokmi skúsený Zach Randolph. Domáci prišli v poslednej štvrtine o 16 bodový náskok, napokon to však zvládli.uviedol Randolph. Hosťom nestačilo ani úctyhodných 33 bodov Gorana Dragiča.