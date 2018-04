NBA: Washington zdolal Boston a ukončil minisériu prehier

NBA - výsledky:



Indiana - Charlotte 93:119, Atlanta - Philadelphia 113:121, Washington - Boston 113:101, Dallas - Phoenix 97:124, Utah - Golden State 119:79, Los Angeles Lakers - Houston 99:105



Zoznam účastníkov play off:



Západná konferencia (7): Houston - víťaz základnej časti NBA aj celej konferencie, Golden State, Portland, Utah, New Orleans, San Antonio, Oklahoma City

Východná konferencia (8): Toronto - víťaz konferencie, Boston, Philadelphia, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Miami, Washington

New York 11. apríla (TASR) - Basketbalisti Washingtonu v ich predposlednom vystúpení v základnej časti zámorskej NBA zvíťazili na domácej palubovke nad Bostonom Celtics 113:101. Wizards ukončili minisériu štyroch prehier, základnú časť uzavrú v noci na štvrtok na palubovke Orlanda.Philadelphia pred štartom play off valcuje jedného súpera za druhým. Nad domácou Atlantou zvíťazili rozbehnutí 76ers 121:113 a dosiahli pätnásty triumf v rade.Suverén základnej časti Houston zdolal Los Angeles Lakers 105:99 a dosiahol 65. triumf v tejto sezóne. Meno súpera v 1. kole play off spoznajú Rockets počas nasledujúcej noci, bude ním víťaz vzájomného súboja Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets.