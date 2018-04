NBA: Winslow z Miami šliapol Embiidovi na masku, zaplatí pokutu

Incident sa odohral v druhej štvrtine, keď Embiidovi spadli z masky okuliare a kamerunský pivot sa následne zbavil aj zvyšku tvárovej ochrany.

New York 21. apríla (TASR) - Basketbalista Justise Winslow z tímu Miami Heat dostal od vedenia NBA pokutu 15.000 dolárov za to, že vo štvrtkovom zápase prvého kola play off úmyselne šliapol na ochranné okuliare z masky Joela Embiida z Philadelphie. Informoval o tom portál espn.com.



Incident sa odohral v druhej štvrtine, keď Embiidovi spadli z masky okuliare a kamerunský pivot sa následne zbavil aj zvyšku tvárovej ochrany. Winslow na ležiace okuliare šliapol a odhodil ich z ihriska. To vedenie ligy označilo za nešportové správanie. "Hodil ju na zem. Myslel som si, že sa mu prestala páčiť," vysvetľoval Winslow. "Šliapol na okuliare a skúsil ich zlomiť, ale ja ich mám asi päťdesiat. Tak ľahko ma zo série nedostanú," reagoval Embiid.