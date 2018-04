NBA: Wizards s miestenkou v play off, do ich zostavy sa vrátil Wall

NBA - sumáre:



WASHINGTON WIAZRDS - CHARLOTTE HORNETS 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19)



najviac bodov: Porter 26 (11 doskokov), Beal 22, Scott a Wall (14 asistencií) po 15 - Howard 22 (13 doskokov), Monk 17, Hernangomez 11, 19.071 divákov



NEW YORK KNICKS - DETROIT PISTONS 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30)



najviac bodov: Beasley 32, Hardaway a Burke (15 asistencií) po 18 - Drummond 22 (17 doskokov), Jackson a Tolliver po 17, 19.812 divákov



BOSTON CELTICS - TORONTO RAPTORS 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15)



najviac bodov: Morris 25, Tatum 24, Rozier 21 - DeRozan 32, Ibaka 15 (10 doskokov), Valanciunas 13 (11 doskokov), 18.624 divákov



MIAMI HEAT - BROOKLYN NETS 109:110 pp (32:22, 23:26, 21:32, 25:21 - 8:9)



najviac bodov: Johnson a Dragič po 18, Olynyk 16 - Hollis-Jefferson 20 (14 doskokov), LeVert 19 (12 doskokov), Harris a Acy po 13, 19.600 divákov



SACRAMENTO KINGS - GOLDEN STATE WARRIORS 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)



najviac bodov: Hield 19, Fox 15, Bogdanovič a Cauley-Stein po 12 - Durant 27 (10 doskokov), Thompson 25, Cook 10, 17.583 divákov

Washington 1. apríla (TASR) - Basketbalisti Washingtonu Wizards si v noci na nedeľu zaistili účasť v play off NBA. Na vlastnej palubovke zdolali Charlotte Hornets 107:93 a v tabuľke Východnej konferencie figurujú na šiestej priečke.Rozohrávač John Wall sa po zranení vrátil do zostavy Washingtonu po 27-zápasovej absencii od konca januára. Vynútená dlhá prestávka sa na ňom negatívne nepodpísala, odohral 33 minút a nazbieral pätnásť bodov a štrnásť asistencií. On a Mike Scott boli tretí najlepší strelci domácich za Ottom Porterom (26 bodov) a Bradleym Bealom (22 bodov). Wizards premenili osemnásť z 39 trojkových pokusov.citovala Walla agentúra AP.