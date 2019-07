NBA: Zemetrasenie prerušilo exhibíciu v Las Vegas

Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 malo epicentrum 230 km od Las Vegas, zaznamenali ho po ôsmej hodine večer a zasiahlo aj Kaliforniu.

Los Angeles 6. júla (TASR) - Piatkové zemetrasenie v USA ovplyvnilo basketbalový zápas v Nevade. V Las Vegas museli prerušiť exhibíciu tímov NBA New York Knicks s New Orleans Pelicans, keď sa začali kolísať reproduktory a veľkoplošná obrazovka v Thomas and Mack Centre. Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 malo epicentrum 230 km od Las Vegas, zaznamenali ho po ôsmej hodine večer a zasiahlo aj Kaliforniu. Kým duel New Yorku s New Orleans nedohrali, iné podujatia v Las Vegas pokračovali. "Wow baby, máme tu zemetrasenie," reagoval bojovník MMA Rashad Evans, keď jeho ďakovnú reč pri uvádzaní do Siene slávy UFC vyrušili otrasy. V tom istom čase sa hral basketbalový zápas aj ďalšej hale, v tej však chýbali závesné zariadenia, tak nebol dôvod prerušiť stretnutie, informovala agentúra AP.