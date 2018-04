NBA:Atlanta sa s trénerom Budenholzerom dohodli na ukončení spolupráce

Štyridsaťosemročný Budenholzer je podľa zámorských médií horúci kandidát na post kormidelníka New Yorku Knicks.

Atlanta 26. apríla (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NBA Atlanta Hawks a tréner Mike Budenholzer sa dohodli na ukončení vzájomnej spolupráce, ktorá mala trvať ešte ďalšie dve sezóny.



Štyridsaťosemročný Budenholzer je podľa zámorských médií horúci kandidát na post kormidelníka New Yorku Knicks. V uplynulých piatich sezónach viedol Atlantu s bilanciou 213 víťazstiev a 192 prehier v základnej časti, 17 víťazstiev a 22 prehier v play off. V tomto ročníku skončili "jastrabi" na poslednom mieste tabuľky Východnej konferencie a do vyraďovacej fázy sa neprebojovali.