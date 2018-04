NBA:James a Westbrook s triple-double, víťazná séria Houstonu skončila

NBA - sumáre:



CHARLOTTE HORNETS - PHILADELPHIA 76ERS 102:119 (29:28, 22:32, 27:31, 24:28)

Najviac bodov: Monk a Kidd-Gilchrist po 16, Hernangomez 15 (11 doskokov) - Belinelli 22, Simmons (15 asistencií) a Redick po 20, 17.005 divákov.



CHICAGO BULLS - WASHINGTON WIZARDS 113:94 (36:27, 32:32, 19:16, 26:19)

Najviac bodov: Markkanen 23, Portis 18, Kilpatrick 14 - Porter 17, Beal 15, Scott 14, 20.466 divákov.



LOS ANGELES CLIPPERS - INDIANA PACERS 104:111 (30:22, 21:28, 27:26, 26:35)

Najviac bodov: Harris 21, Williams 20, Harrell 19 - Oladipo 30, Turner 24, Bogdanovič 15, 15.866 divákov.



SAN ANTONIO SPURS - HOUSTON ROCKETS 100:83 (26:17, 20:21, 29:28, 25:17)

Najviac bodov: Aldridge 23 (14 doskokov), Gay 21, Mills 14 - Harden 25, Gordon 18, Green a Capela (10 doskokov) po 11, 18.418 divákov.



ATLANTA HAWKS - ORLANDO MAGIC 94:88 (21:18, 35:25, 13:21, 25:24)

Najviac bodov: Dorsey 19, Dedmond 17 (10 doskokov), Muscala 13 (10 doskokov) - Augustin 20, Isaac 15, Hezonja 14, 13.587 divákov.



BROOKLYN NETS - DETROIT PISTONS 96:108 (28:33, 20:29, 22:21, 26:25)

Najviac bodov: Harris a Allen po 15, Hollis-Jefferson 14, Jackson 29, Smitha a Johnson po 17, 16.097 divákov.



CLEVELAND CAVALIERS - DALLAS MAVERICKS 98:87 (18:25, 30:22, 25:30, 25:10)

Najviac bodov: James (12 asistencií, 13 doskokov) a Clarkson po 16, Smith 15 - Barnes 30, Smith 14, Nowitzki a McDermott po 9, 20.562 divákov.



NEW ORLEANS PELICANS - OKLAHOMA CITY THUNDER 104:109 (28:20, 22:33, 25:27, 29:29)

Najviac bodov: Davis 25 (11 doskokov), Clark 16, Moore 15 - George 27, Westbrook 26 (13 asistencií, 15 doskokov), Anthony 16, 18.500 divákov.



MINNESOTA TIMBERWOLVES - UTAH JAZZ 97:121 (26:28, 24:33, 21:26, 26:34)

Najviac bodov: Wiggins 23, Towns 20, Jones 15 - Rubio 23, Mitchell 21, Favors 16, 18.978 divákov.



DENVER NUGGETS - MILWAUKEE BUCKS 128:125 pp (22:34, 41:20, 16:38, 32:19 - 17:14)

Najviac bodov: Jokič 35 (13 doskokov), Murray 27, Milsap 26 (13 doskokov) - Parker 35 (10 doskokov), Bledsoe 31, Antetokounmpo 18 (12 doskokov), 19.520 divákov.



GOLDEN STATE WARRIORS - PHOENIX SUNS 117:107 (22:24, 36:35, 36:18, 23:30)

Najviac bodov: Durant 29 (11 doskokov), Thompson 23, Cook 19 - Chriss a Jackson po 22, House 16, 19.596 divákov.



PORTLAND TRAIL BLAZERS - MEMPHIS GRIZZLIES 113:98 (32:24, 23:27, 43:24, 15:23)

Najviac bodov: Lillard 27, McCollum 20, Turner a Aminu (10 doskokov) po 17 - Brooks 28, Selden 17, McLemore 13, 19.545 divákov.



LOS ANGELES LAKERS - SACRAMENTO KINGS 83:84 (22:19, 21:24, 21:17, 19:24)

Najviac bodov: Randle 19, Caldwell-Pope 16, Kuzma 13 - Hield 19, Bogdanovič 15, Fox 14, 18.997 divákov.

New York 2. apríla (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zdolali v noci na pondelok v zámorskej NBA Houston 100:83 a ukončili 11-zápasovú víťaznú sériu Rockets. Russell Westbrook prispel 24. triple-double v sezóne k víťazstvu Oklahomy City Thunder na pôde New Orleans Pelicans 109:104. Hráči Philadelphie 76ers zvíťazili v nedeľu na palubovke Charlotte Hornets 119:102.Houston nastrieľal v sezóne najnižší počet bodov v jednom zápase.citovala agentúra AP trénera "rakiet" Mikea D'Antoniho.Cleveland zdolal Dallas 98:87 a domáci Lebron James zaznamenal 17. triple-double v sezóne, 72. v profiligovej kariére. Pre Jamesa to bol 868. zápas v NBA, v ktorom dal aspoň desať bodov.povedal James.Golden State Warriors vyhrali nad Phoenixom Suns 117:107, hostia si pripísali pätnástu prehru v sérii a vytvorili tak negatívny rekord klubu. Tréner domácich Steve Kerr zaznamenal svoje 263. víťazstvo na lavičke Warriors a zaradil sa v tejto štatistike na tretie miesto v histórii klubu z Oaklandu. Hlavnou postavou zápasu bol 29-bodový Kevin Durant.uviedol Kerr.