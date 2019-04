NBA:LA Lakers sa po neúspešných sezónach rozlúčili s trénerom Waltonom

Walton opustil klub iba tri dni po tom, čo nečakane odstúpil z postu prezidenta Lakers bývalý legendárny basketbalista Earvin Magic Johnson.

Los Angeles 13. apríla (TASR) - Luke Walton už nie je tréner basketbalistov Los Angeles Lakers. Vedenie klubu NBA s ním po vzájomnej dohode ukončilo kontrakt. Waltonov odchod potvrdil agentúre AP generálny manažér klubu Rob Pelinka.



Bývalý hráč Lakers pracoval v minulosti ako asistent trénera v tíme Golden State Warriors. Pri svojej prvej misii v úlohe hlavného kouča nedokázal s Lakers ani raz postúpiť do play off, počas troch sezón dosiahol bilanciu 98 víťazstiev a 148 prehier.



Walton opustil klub iba tri dni po tom, čo nečakane odstúpil z postu prezidenta Lakers bývalý legendárny basketbalista Earvin "Magic" Johnson. Zdôvodnil to túžbou opäť sa zapojiť do "normálneho" života.