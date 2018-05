Neapol s Hamšíkom sa rozlúčili s ligou výhrou nad Crotone

Serie A - 38. kolo:



FC Janov – FC Turín 1:2 (0:1)



Góly: 80. Pandev – 30. Falque, 58. Baselli, ČK: 83. Ansaldi (Turín)







AC Miláno – ACF Fiorentina 5:1 (2:1)



Góly: 41. a 59. Cutrone, 23. Calhanoglu, 49. Kalinič, 76. Bonaventura – 20. Simeone







Cagliari Calcio – Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)



Gól: 87. Ceppitelli







Chievo Verona – Benevento Calcio 1:0 (0:0)



Gól: 49. Inglese







SSC Neapol – FC Crotone 2:1 (2:0)



Góly: 23. Milik, 32. Callejon – 90. Tumminello



/za domácich M. Hamšík od 75. min./







SPAL Ferrara – Sampdoria Janov 3:1 (1:0)



Góly: 4. a 52. Antenucci (prvý z 11 m), 50. Grassi – 65. Kownacki, ČK: 32. Caprari (Sampdoria)







Udinese Calcio – FC Bologna 1:0 (1:0)



Gól: 30. Fofana



Rím 20. mája (TASR) – V úvodnom nedeľnom zápase posledného 38. kola talianskej futbalovej Serie A zvíťazil FC Turín na ihrisku Janova 2:1 a v tabuľke súťaže mu tak definitívne patrí desiata priečka.Hostia udreli po polhodine hry, keď obrana domácich zabudla na španielskeho útočníka Iaga Falqueho, ktorý nekompromisne otvoril gólový účet duelu. V 58. minúte zvýšil na 2:0 nikým nestrážený Daniele Baselli. Čestný úspech v rozlúčke so sezónou zabezpečil domácim desať minút pred koncom riadneho hracieho času Goran Pandev.Neapol sice v minulom kole stratil šancu na titul, no so sezónou sa rozlúčil víťazstvom 2:1 nad Crotone. Tím slovenského reprezentanta Mareka Hamšíka tak poslal hostí definitívne do druhej ligy. Hamšík nastúpil v 75. minúte.Na poslednú chvíľu sa zachránil nováčik S.P.A.L. 2013, ktorý zdolal Sampdoriu 3:1. Istotu zotrvania v Serii A nemalo ani Cagliari, ktorému po víťazstve nad Atalantou 1:0 napokon patrí konečná 16. priečka.