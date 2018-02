Neapol si udržal post lídra, Hamšíkovi rozhodca neuznal gól

FC Turín – Juventus Turín 0:1 (0:1)



Gól: 33. Sandro

Benevento Calcio – FC Crotone 3:2 (1:1)



Góly: 37. Sandro, 65. Viola, 89. Diabate – 11. Crociata, 73. Benali

FC Bologna 1909 – US Sassuolo Calcio 2:1 (1:1)



Góly: 12. Poli, 88. Pulgar – 38. Babacar, ČK: 86. Goldaniga (Sassuolo)

SSC Neapol – S.P.A.L. 2013 1:0 (1:0)



Gól: 6. Allan



/za domácich Hamšík do 71. min/



Atalanta Bergamasca Calcio – ACF Fiorentina 1:1 (1:1)



Góly: 45.+1 Petagna – 16. Badelj, ČK: 84. Milenkovič (Fiorentina)

Rím 18. februára (TASR) – V stretnutí 25. kola talianskej Serie A zvíťazil v mestskom derby Juventus Turín na ihrisku FC 1:0. Jediný gól duelu strelil v 33. minúte Alex Sandro. V drese "starej dámy" však nedohral zápas Argentínčan Gonzalo Higuain, ktorý v 15. minúte po strete s brankárom Salvatorem Siriguom musel striedať. Juventus sa vďaka zisku troch bodov dostal v priebežnej tabuľke na líderskú pozíciu pred Neapol, no jeho kraľovanie trvalo iba niekoľko hodín.SSC v základnej zostave so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom zdolal nováčika z Ferrary 1:0. Už v 6. minúte načal S.P.A.L. brazílsky stredopoliar Allan, ktorý tvrdou strelou k bližšej žrdi prekonal brankára Alexa Mereta. V 62. minúte Hamšík najprv založil útočnú akciu a následne do bránky poslal hlavou center Allana. Rozhodca však po vzhliadnutí videozáznamu gól pre ofsajd neuznal a slovenskému kapitánovi ukázal žltú kartu za to, že pri oslave presného zásahu odkopol rohovú zástavku. V 71. minúte evidentne rozhnevaného Hamšíka nahradil Poliak Piotr Zieliňski. Tím spod Vezuvu vedie tabuľku s jednobodovým náskokom na Turínčanov.Seria A - 25. kolo: