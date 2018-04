Neapol v závere otočil duel s Chievom a triumfoval

FC Turín – Inter Miláno 1:0 (1:0)



Gól: 36. Ljajič



/M. Škriniar odohral za hostí celý zápas/

FC Crotone – FC Bologna FC 1:0 (1:0)



Gól: 25. Nwankwo



Hellas Verona – Cagliari Calcio 1:0 (1:0)



Gól: 36. Romulo (z 11m)



/Ľ. Tupta hral za domácich od 77. min/

SSC Neapol – Chievo Verona 2:1 (0:0)



Góly: 89. Milik, 90.+3 Diawara - 73. Stepiňski



/M. Hamšík hral za domácich do 64. min/

Rím 8. apríla (TASR) – Futbalisti Interu Miláno v základnej zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehrali v súboji 31. kola talianskej Serie A na ihrisku FC Turín 0:1. Inter tak nevyužil šancu dostať sa na tretiu priečku tabuľky pred AS Rím, zaostáva za ním o jeden bod. O triumfe domácich rozhodol v 36. minúte srbský reprezentant Adem Ljajič.Neapol až v úplnom závere súboja s Chievom Verona zabránil veľkému prekvapeniu a po "otočke" zostal reálne v hre o majstrovský titul. Ešte v 89. minúte prehrávali domáci 0:1, potom ale vyrovnal striedajúci Arkadiusz Milik a v tretej minúte nadstavenia rozhodol o troch bodoch pre favorita Amadou Diawara. Na lídra tabuľky Juventus Turín tak Neapol stráca naďalej štyri body. Dries Mertens nepremenil v 50. minúte v drese domácich pokutový kop a hostia potom skórovali z jedinej vážnejšej akcie - úspešným strelcom bol Poliak Mariusz Stepiňski v 73. minúte. Marek Hamšík hral za Neapol do 64. minúty.Slovenský legionár v službách Hellasu Verona Ľubomír Tupta zasiahol do hry v 77. minúte duelu s Cagliarim, v ktorom jeho tím vyhral doma 1:0.Serie A – 31.kolo