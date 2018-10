Néč-Lapinová rozšírila svoju medailovú zbierku, v ktorej už má bronz z ME v zimnom triatlone z roku 2010, striebro z ME v kros duatlone z roku 2016.

Ibiza 23. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka Kristína Néč-Lapinová sa stala majsterkou Európy v kros duatlone. Na šampionáte v španielskej Ibize triumfovala v utorňajších pretekoch časom 1:36:59 h, druhá skončila Ruska Daria Rogozinová (1:38:01 h) a bronz si vybojovala Holanďanka Sanne Broeksmaová (1:38:23 h).



"Néč-Lapinová rozšírila svoju medailovú zbierku, v ktorej už má bronz z ME v zimnom triatlone z roku 2010, striebro z ME v kros duatlone z roku 2016, bronz z ME v kros duatlone z roku 2017 a bronz z mix štafiet na ME v zimnom triatlone 2018," informovala stránka triathlon.sk.