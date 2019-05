Nemci sa vytrápili s Dánskom, o víťazstve rozhodli v druhej tretine

A-skupina (Košice):

Dánsko - Nemecko 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Góly: 51. Bau Hansen (Meyer, O. Larsen) - 31. Plachta (Draisaitl, Eisenschmid), 40. Tiffels (Kahun, Mauer). Rozhodovali: Nikolic (Rak.), Romasko (Rus.) - McCrank (Kan.), Oliver (USA), vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5605 divákov.



Dánsko: Dahm - M. Lauridsen, O. Lauridsen, Lassen, Aabo Jensen, O. Larsen, N. Jensen, Bruggisser - Storm, Eller, N. Jensen - Madsen, Regin, Bödker - Bau Hansen, J. Jensen, Meyer - Poulsen, Jakobsen, Olesen



Nemecko: Niederberger - Holzer, M. Müller, Seider, Seidenberg, Nowak, Schopper, Reul - Eisenschmid, Draisaitl, Plachta - Mauer, Kahun, Tiffels - Pföderl, Hager, Ehliz - Bergmann, Fauser, Noebels

Košice 12. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili v nedeľňajšom zápase A-skupiny na MS v Košiciach nad Dánskom 2:1. Do tabuľky si pripísali ďalšie tri body a so ziskom šiestich poskočili na druhé miesto pred Slovensko.Zverenci trénera Toniho Söderholma rozhodli v druhej tretine, keď sa ujali dvojgólového vedenia po zásahoch Matthiasa Plachtu a Frederika Tiffelsa. Dánom sa podarilo skorigovať výsledok v 51. minúte, keď sa presadil Mathias Bau Hansen.Nemci sa po dni voľna stretnú v utorok o 20.15 h s Francúzskom. Dáni si o štyri hodiny skôr zmerajú sily s Veľkou Britániou.Po opatrnom úvode prišli prvé šance v 5. minúte pri vylúčení Bödkera. Bergmannovi sa podarilo prekonať Dahma, no rozhodca po zhliadnutí videa gól neuznal pre bránenie v hre brankárovi. Aj v ďalších minútach sa hralo v nerovnovážnom stave, keď si postupne zahrali presilovku Dáni, Nemci, Dáni a opäť Nemci. Gól však už do konca prvej tretiny nepadol.Aj v ďalšom priebehu pokračoval vyrovnaný a bojovný hokej s množstvom vylúčení. Využiť ich dokázali len Nemci, ktorí sa ujali vedenia v 31. minúte po presnej strele Plachtu z pravého kruhu. Ďalšiu početnú výhodu im pokazil Dahm, ktorý predviedol niekoľko výborných zákrokov po sebe. V 40. minúte však už nestačil na Tiffelsov blafák - 0:2.Ani v treťom dejstve sa obraz hry nezmenil. Nemci sa sústredili na bránenie svojho náskoku, no často chybovali, z čoho pramenili veľké šance Dánska. Jednu z nich využil v 51. minúte Bau Hansen, ktorý si potiahol puk spoza bránky a z veľkého uhla trafil pod brvno - 1:2. Nemci však už dokázali odolať záverečnému tlaku, prežili presilovku i powerplay Dánska a zaznamenali druhý triumf na turnaji.