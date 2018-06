Nemec Ackermann víťazom 2. etapy Critérium du Dauphiné

Výsledky 2. etapy Critérium du Dauphiné (Montbrison – Belleville, 181 km):

1. Pascal Ackermann (Nem./Bora-hansgrohe) 4:19:57 h, 2. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data), 3. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott), 4. Oliver Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 5. Jens Keukeleire (Belg./Lotto-Soudal), 6. Julien Simon (Fr./Cofidis Solutions Credits), 7. Dion Smith (N. Zél./Wanty Grope Gobert), 8. Patrick Bevin (N. Zél./BMC), 9. Toms Skujins (Lot./Trek – Segafredo), 10. Romain Hardy (Fr./Fortuneo - Vital Concept) všetci rovnaký čas ako víťaz



Priebežné poradie po 2. etape:

1. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott) 8:51:46 h, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ./Sky) +2 s, 3. Gianni Moscon (Tal./Sky) +5, 4. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) +9, 5. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) +10, 6. Jens Keukeleire (Belg./Lotto-Soudal) +11, 7. Jonathan Nicolas Castroviejo (Šp./Sky) rovnaký čas, 8. Brent Bookwalter (USA/BMC) +13, 9. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data) +14, 10. Damiano Caruso (Tal./BMC) +17

Belleville 5. júna (TASR) – Nemec Pascal Ackermann vyhral utorkovú druhú etapu cyklistických pretekov Critérium du Dauphiné vo Francúzsku. Jazdec tímu Bora-hansgrohe mal najviac síl v záverečnom špurte 181-kilometrového úseku, ktorý viedol z Montbrisonu do Belleville.Na čelo priebežného poradia sa prebojoval Daryl Impey z Juhoafrickej republiky (Mitchelton-Scott), ktorý vystriedal víťaza nedeľňajšieho prológu Michala Kwiatkovskeho z tímu Sky. Poliak sa dva kilometre pred cieľom zaplietol do pádu a v etape skončil na 89. mieste, no organizátori mu pridelili rovnaký čas ako prednej skupine a v celkovej klasifikácii zaostáva za Impeyom iba o dve sekundy.V stredu je na programe dôležitá tímová časovka na 35 kilometrov.