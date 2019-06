Nemec Draxler chce zostať v Paríži St. Germain: Som tu veľmi šťastný

Niektoré médiá ho spájali s príchodom do Tottenhamu Hotspur, Bayernu Mníchov či Bayeru Leverkusen.

Paríž 11. júna (TASR) - Nemecký futbalista Julian Draxler odmietol špekulácie o odchode z Paríža St. Germain do iného klubu. Niektoré médiá ho spájali s príchodom do Tottenhamu Hotspur, Bayernu Mníchov či Bayeru Leverkusen. Draxler však chce zostať vo francúzskej metropole.



"Cítim sa tu veľmi šťastný, hrám pod skvelým trénerom a vo veľkom klube," citovala Draxlera agentúra AFP. Nemecký reprezentant chce dodržať zmluvu, ktorá mu platí do roku 2021. "S nikým som sa nerozprával a čo sa hovorí, to ja neriešim. PSG je bláznivý klub v pozitívnom smere, veci sa môžu z jedného dňa na druhý zmeniť, ale nemyslím si, že by ma niekto chcel vykopnúť," dodal Draxler.