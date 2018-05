Nemeckí hokejisti zdolali Južnú Kóreu, pripísali si tak prvé víťazstvo

B-skupina (Herning):



Nemecko - Kórejská republika 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)



Góly: 11. Draisaitl (Plachta, Y. Seidenberg), 21. Ehliz (Plachta, Y. Seidenberg), 30. Hager (Holzer, Draisaitl), 35. Tiffels (Michaelis), 49. Ehliz (Kahun, Draisaitl), 53. Y. Seidenberg (Plachta) - 57. Radunske (An Čin-hi). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Kaukokari - Suominen (obaja Fín.), Lhotský (ČR), vylúčení: 4:9 na 2 min, navyše J. Müller 10 min za útok do oblasti hlavy a krku, Holzer (obaja Nem.) za nešport. správanie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 7092 divákov.



Nemecko: Treutle – Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner – Noebels, Tiffels, Michaelis – Ehliz, Draisaitl, Kahun - Plachta, Hager, Eisenschmid – Krämmer, Pietta, Wiederer - Hofflin



Kórejská rep.: Dalton - Kim Won-džun, Young, Seo Jeong-džun, Plante, O Hjun-ho, Regan, I Don-ku - Radunske, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu - Swift, I Čchong-hjon, Čcho Min-ho - Šin Sang-hun, An Čin-hi, Pak Čin-gjo - Kim Won-džung, Pak Wu-sang, Džeon Džung-wu - I Jung-jun



Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 3 3 0 0 0 23:2 9



2. USA 3 2 1 0 0 12:4 8



3. Kanada 3 2 0 1 0 21:6 7



4. Nemecko 4 1 0 2 1 12:12 5



-----------------------------------



5. Lotyšsko 3 1 1 0 1 9:10 5



6. Nórsko 3 0 1 1 1 7:14 3



7. Dánsko 3 0 1 0 2 4:13 2



8. Kórejská rep. 4 0 0 0 4 2:29 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/



Herning 9. mája (TASR) - Nemeckí hokejisti si na MS v Dánsku pripísali na konto prvé víťazstvo. V stredajšom zápase v Herningu rozdrvili nováčika elitnej kategórie Kórejskú republiku 6:1 a v tabuľke B-skupiny sa posunuli s piatimi bodmi na štvrtú priečku.Strieborní medailisti zo ZOH v Pjongčangu sa po pomalšom rozbehu dostali v druhej tretine do správneho tempa, aj vďaka dvom využitým presilovkám strelili do polovice stretnutia tri góly a prakticky rozhodli o svojom víťazstve. Na MS majú teraz dva dni voľna, ďalší zápas odohrajú až v sobotu o 12.15 h proti Lotyšsku. Kórejčanov, ktorí zostávajú bez bodu na poslednom mieste skupiny, čaká najbližší duel v piatok o 20.15 proti USA.Nemci hrali v prvej tretine trochu profesorsky, príliš laxne, nechodili do osobných súbojov a takmer sa im to vypomstilo, lenže Swift a ani Radunske pri svojich tutovkách nenamierili do priestoru bránky. Favorit mal napriek ležérnemu výkonu herne navrch, Kahun v 10. min ešte netrafil prázdnu bránku, o minútu neskôr sa však ujala zrazená presilovková strela Draisaitla - 1:0. Práve hra v početnej výhode nakopla Nemcov. V 17. min. skončil teč Hagera na žŕdke, v úvode druhej časti už náskok zvýšil z dorážky Ehliz. Sturmovi zverenci sa potom upokojili a naplno predviedli svoje hokejové zručnosti. Aktívny bol najmä Hager, samostatný únik ešte nepremenil, v polovici duelu už ale úspešne prepálil od modrej Daltona - 3:0. Ďalšie zásahy favorita pridali Tiffels a opäť Ehliz. Nemeckú dominanciu zvýraznil v 53. minúte Y. Seidenberg, ktorý tečovanou strelou v presilovke zavŕšil gólový poltucet. Snaživí Kórejčania napriek výške skóre zápasa napokon našli recept na Treutleho, shutout mu prekazil tri minúty pred koncom Radunske a zaznamenal tak aspoň čestný úspech outsidera.