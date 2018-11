NEMECKÝ POHÁR: Hokejisti SR podľahli aj Rusku, najlepšie skončia tretí

Olympijský tím Rusko - Slovensko 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 14. Michailov (Manukjan, Malcev), 42. Okulov (Demidov, Svetlakov) - 9. Kudrna (Mikuš). Rozhodovali: Hunnius, Kannengiesser - Gerth, Laguzov (všetci Nem.), vylúčení: 3:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Olympijský tím Rusko: Demčenko - Rukavišnikov, Zemčjonok, Demidov, Šaripzjanov, Rafikov, Judin, Isajev, Abrosimov - Kručinin, Prochorkin, Čibisov - Okulov, Svetlakov, Tkačov - Kajumov, Iljin, Kazakov - Michailov, Malcev, Manukjan

Slovensko: Janus - Chovan, Ďaloga, Čerešňák, Rosandič, Mikuš, Malec, Grman, Gernát - Lunter, Špirko, Svitana - Bondra, Sukeľ, Lantoši - Puliš, Krištof, Šoltés - Kudrna, Kytnár, Rapáč

Krefeld 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj v druhom zápase na prípravnom turnaji Nemecký pohár v Krefelde s olympijským tímom Ruska tesne 1:2. Zverenci Craiga Ramsayho sú bez bodu a môžu skončiť najlepšie na treťom mieste.Slováci odohrajú posledný zápas na turnaji v nedeľu o 14.30 h proti domácemu výberu.Oba tímy nasadili už od úvodu vysoké tempo a hra sa presúvala zo strany na stranu. Rusi dostali po pár minútach Slovákov pod tlak, no prvú tutovku mal Lunter, ktorý sa po pravej strane predral do zakončenia a po jeho strele zazvonil žrď. Po faule Šaripzjanova si zverenci Craiga Ramsayho zahrali prvú presilovku. Ihneď sa usadili v pásme a Chovanova strela spomedzi kruhov narobila Demčenkovi veľké problémy, no ruský brankár udržal čisté skóre. V 8. minúte mal dobrú šancu Kručinin, Janus zachránil a Slováci išli okamžite do brejku. Mikuš poslal parádny pas cez mantinel na rozbehnutého Kudrnu, ktorý si v nájazde udržal náskok pred dvojicou obrancov, jeho blafák ešte Demčenko vyrazil, ale na dorážku už bol prikrátky - 0:1. "Zborná" po góle zatlačila, strely Svetlakova ani Kazakova ešte v bránke neskončili, no Michailovova v 14. minúte už áno. Gól padol po chybe slovenskej obrany, keď Lunter nevyhodil puk, Rusi išli 2 na 1 a Manujakin ponúkol Michailovovi gól ako na podnose - 1:1. Janus bol v permanencii aj v závere tretiny, keď sedel na trestnej lavici za sekanie Malec, ale skóre sa už nemenilo.V úvode druhého dejstva mal šancu Šoltés a po nej prišla ďalšia presilovka Slovákov, no tentoraz sa im v nej tak nedarilo. Ďalšie minúty patrili "zbornej", ktorá si zahrala dve početné výhody krátko za sebou a mala niekoľko dobrých šancí, no Janus si poradil. V 32. minúte sa ukázal Ďaloga, keď opäť predviedol svoje rýchle nohy a vo vlastnom oslabení sa dostal až pred Demčenka, no bez gólového zakončenia. Na konci ruskej presilovky dostal dobrý pas na ľavý kruh Manukjan a vypálil z prvej, no Janus sa stihol presunúť. Na druhej strane pri samostatnej akcii potiahol puk za bránku Šoltés, ale Demčenka neprekvapil. V poslednej päťminútovke rozbehli Rusi ofenzívny kolotoč a niekoľkokrát boli veľmi blízko vedenia. Šance mali Svetlakov, Tkačov, v 37. minúte zachránil pred čistým gólom Grman, keď sa pohotovo hodil do prihrávky. Po veľkom tlaku Ruska si tréner Ramsay vyžiadal oddychový čas, ale ani ten nepomohol, navyše prišiel faul Mikuša a nápor "zbornej" pokračoval.Rozdelenú presilovku využili Rusi na druhý gól sekundu pred jej koncom, keď Demidov našiel krížnym pasom Okulova - 2:1. V 44. minúte sa Demidov prekľučkoval od modrej čiary až pred Janusa a jeho strela len tesne minula pravú žrď. Ruský tlak nezastavilo ani vylúčenie Tkačova, keďže vzápätí išiel na trestnú aj Lunter. V 50. minúte mohol vyrovnať Krištof, ale v dobrej šanci Demčena neprekonal. Mladý výber Ruska však v týchto minútach dominoval kombinačne i korčuliarsky a tretí gól mohol pridať Kazakov, v stopercentnej šanci však netrafil bránku. Slováci sa dokázali zmobilizovať a zatlačili súpera. V 53. minúte prišla tutovka aj na druhej strane, Svitana sa ocitol sám na ľavo pred Demčenkom, ale z prvej ho neprestrelil. Chvíľu nato lapil ruský brankár Ďalogovu bombu do lapačky. Po sérii slovenských šancí si ruský tréner vypýtal timeout, aby upokojil svojich zverencov. Záverečný nápor sa nekonal, Rosandič nešťastne trafil do tváre Manukjana, po ňom išiel na trestnú aj Malec a Slováci museli do konca brániť proti presile.vyslaný redaktor TASR ny