Neuerova chyba stála Bayern stopercentnú bilanciu

Mníchov 26. septembra (TASR) - Chyba brankára Manuela Neuera v závere utorňajšieho stretnutia 5. kola Bundesligy s Augsburgom (1:1) zapríčinila prvú bodovú stratu futbalistov Bayernu Mníchov v tejto sezóne.



Úradujúci majster mal nakročené k víťazstvu po góle Arjena Robbena zo 48. minúty. Kontroloval hru a súpera do ničoho vážneho nepustil. V 87. minúte však Neuer podcenil situáciu po rohovom kope, keď mu lopta vypadla z rúk a Felix Götze ju zblízka dopravil do brány. Napriek zaváhaniu má Bayern dvojbodový náskok pred Werderom Brémy, ktorý si poradil s Herthou Berlín 3:1 a vystriedal klub z hlavného mesta na druhom mieste tabuľky.



"Nehrali sme spôsobom, akým sme chceli. Nepremenili sme niekoľko šancí a inkasovali sme po štandardnej situácii. Hráči Augsburgu vydržali s nami hrať fyzický futbal, naháňali nás po celom ihrisku. Musíme hrať závery zápasov sústredenejšie," uviedol pre Sky TV kormidelník Bayernu Niko Kovač. Jeho zverenci nastúpia už v piatok v šlágri kola na pôde Herthy, Brémy o deň neskôr čaká duel v Stuttgarte.



"Bol to zápas, ktorý sme mali vyhrať. Inkasovali sme hlúpy gól, ktorý zmaril naše plány. Je to veľmi trpké," komentoval stopér Niklas Süle bodovú stratu v bavorskom derby.