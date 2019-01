Neuveriteľné, povedala Siebenhoferová po víťaznom double v Cortine

Češka Ester Ledecká obsadila ôsmu priečku (+1,26) a zaznamenala svoj druhý najlepší výsledok v kráľovskej alpskej disciplíne. Siedma bola v decembri 2017 v kanadskom Lake Louise.

Cortina d'Ampezzo 19. januára (TASR) - Rakúska lyžiarka Ramona Siebenhoferová zvíťazila v zjazde Svetového pohára v talianskej Cortine d'Ampezzo a nadviazala na svoj triumf z piatkových pretekov. Na druhom mieste skončila s odstupom štyroch stotín jej krajanka Nicole Schmidhoferová, tretia bola Slovinka Ilka Štuhecová (+0,51). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



Dvadsaťsedemročná Siebenhoferová si rozhodujúci náskok pred Schmidhoferovou vypracovala v záverečnej časti trate. Od posledného medzičasu na ňu získala 35 stotín a slávila druhý triumf v prestížnom seriáli. "Bola som prekvapená, keď Nicole prišla do cieľa za mnou, pretože mala solídny náskok. Je to neuveriteľné. Moja jazda síce nebola úplne čistá, ale riskovala som a vyšlo to. Víťazstvá sú výsledkom dlhej a tvrdej práce," povedala víťazka pre ORF.



Češka Ester Ledecká obsadila ôsmu priečku (+1,26) a zaznamenala svoj druhý najlepší výsledok v kráľovskej alpskej disciplíne. Siedma bola v decembri 2017 v kanadskom Lake Louise.



Líderka celkového poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová vynechala oba zjazdy v Cortine, mala by však štartovať v nedeľnom superobrovskom slalome.