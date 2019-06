Neville tvrdí, že FIFA by mala zmeniť pravidlá pri využívaní VAR

Zverenkyne Philla Nevilla nastúpia v nedeľu v osemfinálovej časti turnaja o 17.30 SEČ proti Kamerunu.

Londýn 23. júna (TASR) - Podľa trénera ženskej futbalovej reprezentácie Anglicka Phila Nevilla by Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) mala urobiť niekoľko korekcií ohľadom využívania systému VAR. Kritika zo strany bývalého hráča Manchestru United či Evertonu prišla po niekoľkých využitiach systému počas duelov ženských majstrovstiev sveta.



"Pravdepodobne je nutné zhodnotiť, kam smeruje futbal. Všetky verdikty musia byť spravodlivé pre každého hráča na ihrisku a pre fanúšikov rovnako," uviedol Neville v rozhovore pre portál bbc.com a dodal: "Treba sa po šampionáte lepšie pozrieť na prípady, kedy bol systém využitý správne a kedy nie. VAR je skvelou vecou, no musí sa držať pravidiel a predpisov, ktoré je potreba dodržiavať."



Zverenkyne Philla Nevilla nastúpia v nedeľu v osemfinálovej časti turnaja o 17.30 SEČ proti Kamerunu. Postup do štvrťfinále si po včerajších dueloch zabezpečili Nórky a Nemky.